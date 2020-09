Habbekrats jongeren helpen Velt en Voedselteam met redden van 2 ton fruit in boomgaarden Didier Verbaere

23 september 2020

Laarne/Wetteren Een groep jongeren van Habbekrats hielp woensdagnamiddag appels plukken in de boomgaard van het Kasteel van Laarne. Velt Wetteren en Voedselteam Wetteren sloegen de handen in elkaar om niet geplukt fruit in te zamelen en te persen tot 100 procent biologisch sap.

“Veel fruitbomen en boomgaarden worden niet geplukt. Leuk voor de vogels en insecten, maar ook wel jammer, want het gaat vaak om oude variëteiten die het goed doen in onze streek en overheerlijk zijn. Na een oproep kregen we heel veel aanvragen van boomgaard-eigenaars die niks met hun fruit aanvangen”, zegt Tuur De Moor. In totaal werd deze maand zo al meer dan dan anderhalf ton fruit tot heerlijk sap verwerkt. “Dat sap wordt verdeeld en verkocht onder de leden en via de Voedselteams. Het zou leuk zijn mochten we dit op termijn ook via de verenigingen kunnen verspreiden en schenken op bijvoorbeeld activiteiten”.

Helpende handen van Habbekrats

Vandaag waren ze te gast in de boomgaard van het kasteel van Laarne. Daar streek ook een groep jongeren van Habbekrats neer om te helpen plukken. Dat kadert in de actie Expeditie Veerkracht van Habbekrats in De Warande in Wetteren. Een week lang kunnen jongeren van 8 tot 18 jaar daar terecht voor allerlei leuke expedities, sportieve uitdagingen en uitstappen. De vereniging wil vooral de meest maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren bereiken en hen ook ‘veerkrachtiger’ te maken. Momenteel bereikt de werking van Habbekrats in Wetteren zo’n 100-tal jongeren. Via dit project kan de werking verder groeien.