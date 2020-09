Grote verkeershinder verwacht voor aanleg nieuwe rioleringen tussen Kalken en Overmere Didier Verbaere

29 september 2020

15u36 0 Kalken/Overmere Aquafin start op maandag 5 oktober met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Bontinkstraat, Zauwerstraat, Kleine Zauwerstraat, Pennemansbaan en Dendermondsesteenweg in Kalken en de Baron Tibbautstraat, Loereveldstraat en Donkerwegel in Overmere.

In het voorjaar en tijdens de zomer verplaatsten de nutsmaatschappijen alle leidingen in functie van de nieuwe riolering. Nu start de aanleg en het einde is pas voorzien in april 2022 en er wordt heel wat verkeershinder verwacht. Daariom wordt in verschillende fasen en werfzones gewerkt.

Werken in fasen

Vanaf 5 oktober 2020 start de aanleg van de nieuwe riolering en de herstelling van het wegdek. In de eerste fase wordt gewerkt in de zone op het traject Dendermondsesteenweg tussen Bosstraatje en Gaverstraat. Alleen verkeer richting Gent blijft mogelijk. Ook aan de uitrit van de bedrijvenzone in Overmere zal worden gewerkt. Daar zullen wisselende verkeerslichten worden geplaatst. De tweede fase start op 3 november. Dan zal in de gehele werfzone tussen de kerk van Overmere en het Bosstraatje geen doorgaand verkeer meer mogelijk zijn. Meer info en omleidingsplan op de website van bouwheer Aquafin.