Good Mood Summer Bar tien dagen te gast aan slotgracht Kasteel van Laarne Didier Verbaere

09 juli 2019

17u29 3 Laarne In de schaduw van het Kasteel van Laarne, aan de oevers van de slotgracht, opent op woensdag 10 juli de Good Mood Summer Bar haar deuren. Tot 19 juli kan je er dagelijks gratis terecht om te relaxen met een lekker drankje, een hapje van Meneer en een streep muziek. Op 20 juli is het terrein het decor voor de Open Air Party. Die is bijna uitverkocht.

Vorig jaar openden Riken Ost, Tanguy Segers en een crew van vrijwilligers van de Good Mood vzw hun eerste pop-upbar op het binnenplein van het kasteel. Dit jaar verhuizen ze naar de achterzijde van het eeuwenoude slot. “Het is er rustiger, groener en je zit letterlijk op terras aan de slotgracht van het kasteel”, zegt Riken. Het concept is ook wat uitgebreid. “Dagelijks openen we om 15 uur en er is live achtergrondmuziek van een dj. We serveren lekkere dranken en verse cocktails in een gezellige sfeer. En je kan nu ook iets eten. Meneer (klasse restaurant in Wetteren – DVL) serveert dagelijks eten in zijn Outdoor Coocking Club. Om 23 uur stopt de muziek maar blijft de bar open”, legt Riken uit. Negen dagen lang is de openluchtbar gratis toegankelijk. Wagens kunnen parkeren aan het kasteel en in de Kasteeldreef. Voor fietsers is er een grote stalling op het plein aan de ingang.

En op 20 juli is er Good Mood Open air, een dance festival op dezelfde locatie met onder meer L.Bossa, Filston, Medulla en Friend Within. Hij scoorde enkele jaren geleden nog een serieuze een hit met The Renegade. Info via de sociale media.