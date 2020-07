Good Mood Summer Bar slaat twee weken in plaats van één tenten op achter het Kasteel van Laarne Didier Verbaere

09 juli 2020

17u35 8 Laarne Achter het Kasteel van Laarne opent op vrijdag 10 juli de Good Mood Summer Bar opnieuw de deuren. Dit jaar kan je er niet één maar twee weken terecht op het relaxte terras, optredens, cocktails en streekbieren.

“Na enkele maanden noodgedwongen afwezigheid, zijn we meer dan ooit gemotiveerd om de toekomst van onze ‘Good Mood beleving’ te verzekeren. We hebben alles in het werk gesteld om een vervolg te breien aan het succesverhaal en alles veilig te laten verlopen”, zegt Riken Ost van Good Mood vzw.

“We behouden het prachtig kader, de gekende sfeer, livemuziek en animatie. Maar voorzien nog meer zitplaatsen, een ruimere keuze aan dranken en een volledig vernieuwde en hoogstaande food-beleving door restaurant Komparto. Om aan de grote vraag te voldoen, komt er dit jaar nog een weekje bij. Zo zullen we niet minder dan 16 dagen de deuren openen van 10 tot 25 juli, telkens vanaf 17 uur.”

Vol is vol

De openingsdag start met een optreden van Gene Thomas en muziek met dj Joran en is helaas uitverkocht. “Gezien de huidige omstandigheden werken we dit jaar noodgedwongen met een maximaal aantal personen op het terrein en vragen we 5 euro aan de kassa, inclusief consumptie. Maar vol is vol”, besluit Riken. Het volledige programma staat op de sociale media van Good Mood.