Godelieve en Etienne vieren gouden jubileum Didier Verbaere

26 augustus 2019

15u56 0 Laarne Godelieve Van Leuven en Etienne Van De Velde vierden op het gemeentehuis van Laarne hun gouden huwelijksverjaardag.

Etienne is geboren in de kliniek van Wetteren en studeerde als jonge gast Latijnse maar was toch liever met zijn handen bezig. Dus ging hij nog voor 5 jaar naar het VTI te Aalst waar bij zijn A2 elektriciteit behaalde. Na zijn leverdienst werkte hij bij Sidmar. Hij begon er als elektricien en eindigde op 58 jaar op de bureau.

Godelieve studeerde tot haar 15 jaar handel in Wetteren om nadien nog 4 jaar normaalschool te volgen aan het Crombeeninstituut. Ze startte voor een jaar vervanging in het Sint-Gertrudis te Wetteren en nadien nog even kort in het Buitengewoon Lager onderwijs. Maar door de komst van vijf kinderen, bleef ze thuis. Tweeling Steven en Lieven en dochters Goedroen, Astrid en Liesbet zorgden samen voor tien kleinkinderen : Sven, Elias, Mathias, Lukas, Natan, Arno, Estee, Babette, Aymeric en Achielles.

Het koppel leerde elkaar kennen op een trouwfeest van een nicht van Etienne die tegelijkertijd een vriendin van Godelieve was. Op het feest werden ze naast elkaar geplaatst maar toch duurde het nog een 6-tal maand waar men elkaar ontmoette in het uitgangsleven in de Range in Overmere tot de liefde ontsproot.