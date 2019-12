Gezocht: beautycase met gouden herinnering Didier Verbaere

27 december 2019

15u42 0 Laarne Peter Van Den Noortgate, sportfunctionaris in Laarne, is op zoek naar een ‘eerlijke vinder’ die donderdagvoormiddag een beautycase opraapte aan zijn deur in de Termstraat 48. Die was per ongeluk uit de koffer van zijn schoonzus gevallen. “In de beautycase zat onder meer een gouden ketting. Geen echt duur exemplaar maar wel één met een onschatbare emotionele waarde aangezien ze van mijn broer zaliger was”, zegt Peter.

Woensdagavond was Caroline, de schoonzus van Peter, op bezoek in de Termstraat. Bij het openen van de koffer viel een beautycase van het merk Hilfiger ongemerkt uit de koffer in de zachte parkeerberm. Het verlies werd pas donderdagmiddag opgemerkt. “Iemand moet donderdagochtend tussen 10 en 12 uur de beautycase opgeraapt hebben en meegenomen. In deze case zat ondermeer een gouden ketting van Wim, de overleden man van mijn schoonzus Caroline. Ze heeft dus een zeer grote emotionele waarde”, zegt Peter.

Hij looft een beloning uit voor de eerlijke vinder. “We zouden het ten zeerste waarderen als de eerlijke vinder deze ketting, en eventueel de beautycase, terug zou willen bezorgen. Je kan ze deponeren in onze brievenbus of ons bellen. We voorzien een beloning voor de eerlijke vinder”, besluit Peter. Hij is breikbaar op 0479/34.40.78.