Geriater Lucien De Cock schrijft boek over zijn vriendschap met Jeanne Calment (122): “Een verplicht eerherstel na de nonsens die over haar verteld werden” Didier Verbaere

16 september 2020

16u38 0 Laarne Jeanne Calment is de oudste bekende mens die ooit geleefd heeft. Ze leefde exact 122 jaar en 5 maanden en 12 dagen. Dokter geriater Lucien De Cock uit Laarne en zijn echtgenote Helga waren de laatste 17 jaar van haar leven goed bevriend met Jeanne en schreven hun ervaringen nu neer in een boek over die vriendschap.

Lucien De Cock (1948) en zijn echtgenote Helga Michiels (1950) wonen in Laarne maar zijn al 40 jaar verknocht aan de Provence Romaine in Zuid-Frankrijk. “Twintig jaar na haar dood meenden Russische fantasten deze uitzonderlijke prestatie als een leugen met frauduleuze doeleinden te mogen bekladden. Dit is niet alleen onzin, het is de reinste schande. We beschouwen het schrijven van dit boek als een verplicht eerherstel voor Jeanne”, zegt dokter De Cock.

Vincent Van Gogh

“Jeanne verbleef haar hele leven in de heerlijke Provence Romaine, meer bepaald in Arles. Het stadje werd vooral wereldberoemd door Vincent Van Gogh die naar warmte, zon en licht snakte. Deze sublieme kunstenaar maakte hier honderden merkwaardige schilderijen, waaronder zijn grootste meesterwerken. Ook wij verblijven vaak in de regio. Tijdens de lockdown hadden we zelfs het geluk dat we er drie maanden in alle rust konden vertoeven. En het is in het spoor van Van Gogh dat we toevallig Jeanne Calment leerden kennen. Als kind had zij persoonlijk Van Gogh gekend. Hij werd toen helemaal niet aanbeden als een grootmeester van de schilderkunst. Maar ze hadden wel één grote liefde gemeen: zonnebloemen tijdens hun leven en na hun dood”, zegt Lucien.

“Bijna veertig jaar lang gaan we op vakantie naar Arles. In het boek geven we ons relaas en tips voor de ontdekking voor wie de prachtige Provence Romaine bezoekt. Daarnaast is er een tweede luik over het leven van Vincent Van Gogh. En in een derde hoofdstuk geven we onze diepe relatie met Jeanne Calment bloot en blikken we terug op haar uitzonderlijke leven als “Doyenne de l’ Humanité” of de oudste ooit ter wereld”, besluit De Cock.