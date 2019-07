Georges en Lydie vieren 65ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

15 juli 2019

13u10 1 Laarne Georges Hanselaer (92) en Lydie De Wilde (86) vierden in Laarne hun briljanten huwelijksverjaardag. Samen met de drie kinderen en vier kleinkinderen.

Georges en Lydie leerden elkaar kennen op de tram naar Gent. Hij is de zoon van een onderwijskoppel en spoorde elke dag naar de lerarenopleiding. Later zou hij naam maken als meester Georges van het Rijksonderwijs in Wetteren. Ook Lydie nam vaak die tram. Als jongste dochter van de uitbaatster van een bijouteriewinkel in Laarne moest ze regelmatig inkopen doen in Gent. Met dezelfde tram als Georges dus.

Tijdens een Vlaamse kermis in Den Blakken in Wetteren sloeg de vonk over en vier jaar later, in 1954, huwden ze. Het koppel kreeg drie kinderen Mia, Luc en Ingrid. Zij zegenden het koppel met 4 kleinkinderen : Inge, Bjorn, Tom en Jana. Zij is een internationale basketster in Valencia en bij de Belgian Cats. Ook haar vriend Sam Van Rossem is lid van de nationale ploeg en speelt bij het Spaanse Valencia.