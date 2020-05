Gemeentes verdelen zelf mondmaskers en starten naaiateliers op Didier Verbaere

01 mei 2020

17u54 0 Laarne Heel wat steden en gemeentes wachten niet op de beloofde mondmaskers van de federale overheid maar plaatsten zelf reeds een bestelling voor hun inwoners. Er worden ook naaiateliers met vrijwilligers opgestart.

De gemeente Laarne tekende ondertussen in op de groepsaankoop van de provincie Oost-Vlaanderen en bestelde op die manier 15 000 wasbare mondmaskers om te bedelen onder de inwoners. “Omdat het aantal bestellingen van mondmaskers oploopt en de markt overspoeld wordt, ook wegens beslissingen in buurlanden, kunnen wij nog geen levertermijn meedelen”, zegt schepen Hilde Nobels. De gemeente roept haar inwoners op om mee te doen aan de Nationale Naaiactie en zelf thuis aan de slag te gaan voor familie, buren, vrienden en leerkrachten. Zelgemaakte mondmaskers kan je afleveren aan de balie van het gemeentehuis.

In de oude sporthal van Wetteren starten vrijwilligers maandag een groot naaiatelier op om mondmaskers te sticken. “In onze ‘mondmaskerfabriek’ willen we op grote schaal stoffen maskers fabriceren. We leveren ook stof aan huis voor wie thuis wil werken”, meldt het gemeentebestuur. Er werden ook al mondmaskers besteld voor alle inwoners. Wie wilhelpen kan contact opnemen met Christine Paepe op 09/366.31.04 of zich aanmelden op www.impactdays.co/nl/wetterenhelpt.

Oosterzele plaatste eveneens een bestelling van 10.000 mondmaskers voor de bewoners vanaf 12 jaar. Met dank aan een tip van oppositiepartij Open Vld. Er is ook materiaal aangekocht om zelf aan de slag te gaan. De werkgroep zoekt nog helpende handen om vanaf dinsdag 5 mei in GC De Kluize stoffen te versnijden. Vrijwilligers wordt gevraagd om stofschaar, meetlat- of lint mee te brengen. Je kan er ook zelf aan de slag met je eigen naaimachine om maskers te naaien vanaf donderdag 7 mei. Vrijwilligers kunnen zich melden via info@oosterzele.be en op 09/363.83.30.

De gemeente Merelbeke plaatste een bijkomende bestelling van 10.000 stoffen mondmaskers bij Mistral Home. Voordien waren er ook al 10.000 mondmaskers besteld bij Think Pink. Zodra geleverd worden die via apothekers en de scholen verdeeld.

Melle gaat een bedeling organiseren voor mensen ouder dan 70 en mensen met een onderliggende aandoening via de apothekers. In tweede instantie zal voor elke Mellenaar ouder dan 12 een mondmasker worden uitgereikt via de gemeente zelf en bij de scholen op Mels grondgebied voor het personeel. Er komt ook hier een lokaal atelier. Ook in Destelbergen werden reeds 20.000 mondmaskers besteld voor de inwoners.