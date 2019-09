Gemeente trekt met mobiele koffiekar naar bewoners om te luisteren naar zorgen en noden Didier Verbaere

09 september 2019

16u15 0 Laarne Het gemeentebestuur van Laarne trekt vanaf vrijdag met een mobiele koffiekar naar de inwoners om te luisteren naar de zorgen en noden in de buurt.

“Het project ‘buurten op de koffie’ is een pop-up koffiebar. Wij gaan naar de mensen toe in hun eigen buurt. Onder het genot van een tasje koffie en een stukje cake kunnen de mensen zo gezellig bijpraten met de buren en met ons. Het Zorgnetwerk tracht de sociale cohesie in de buurten te versterken. Door op deze laagdrempelige manier naar de mensen toe te stappen, hopen wij contacten te leggen met de buurt. Mensen leren kennen, signalen opvangen en noden detecteren is hierbij onze doelstelling”, zegt schepen Hilde Nobels (N-VA)

De koffiebakfiets werd aangekocht met subsidies van de Koning Boudewijnstichting voor het project Zorgnetwerk LINC, wat staat voor alle inwoners van de gemeente Laarne INCLUSIEF. Op vrijdag 13 september staat de koffiekar in de Hoogstraat te Laarne van 13.30 tot 15 uur.

Meer over Laarne

politiek

samenleving