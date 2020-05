Gemeente Laarne stelt buitensportvelden gratis ter beschikking voor trainingen indoor sportclubs Didier Verbaere

26 mei 2020

15u47 0 Laarne Door de coronacrisis blijven de sporthallen tot minstens 8 juni gesloten. De gemeente Laarne heeft daarom al haar buitensportvelden gratis ter beschikking gesteld van alle sportclubs. Ook de indoor clubs.

“Op die manier kunnen de trainingen van bijvoorbeeld basket en volleybalclubs, opnieuw worden hervat. Ook Yoga en andere niet-contactsporten. We hebben zelfs extra terreinen aangelegd”, zegt schepen Frank Janssens (N-VA). Op de website staat een reserveringstool voor de sportclubs.

En vanaf woensdag 27 juni gaan de speelpleintjes in de gemeente weer open. Kinderen tot 12 jaar kunnen spelen en fysiek contact hebben. Met voorkeur onder toezicht van ouders of begeleiders. Voor kinderen en jongeren vanaf 13 jaar gelden enkele voorzorgsmaatregelen. Zo is fysiek contact af te raden en het delen van persoonlijke spullen zoals een bal of gsm geen goed idee.