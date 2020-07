Gemeente Laarne annuleert alle activiteiten tot eind oktober Wouter Spillebeen

31 juli 2020

18u09 0 Laarne De gemeente Laarne neemt drastische maatregelen om de heropflakkering van het coronavirus in te dijken en annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot en met 31 oktober.

De laatste week is er in Laarne geen enkele besmetting met het coronavirus bijgekomen. De gemeente is dus goed bezig, maar waarkzaamheid is geboden, vindt het gemeentebestuur. “Daarom vragen we aan iedereen om de aangekondigde maatregelen strikt op te volgen.” De gemeentelijke crisiscel heeft beslist om bovenop de nationale maatregelen nog bijkomende regels op te stellen. Zo is beslist dat alle gemeentelijke activiteiten tot en met 31 oktober geannuleerd worden. Onder andere de Kalkenkermis, de Oktoberkermis in Laarne en de Boerenmarkt kunnen dus niet doorgaan.

De gemeente doet daarnaast een oproep aan alle particulieren en verenigingen om ook de samenkomsten en activiteiten te annuleren. “Zo trachten we samen het aantal coronabesmettingen onder controle te houden”, klinkt het.

Op markten, in woonzorgcentra en in openbare gebouwen is een mondmaskerplicht van kracht, net zoals in de omgeving van schoolgebouwen en sportcentra. “Het lokaal bestuur verplicht niet om altijd een mondneusmasker bij te hebben, maar adviseert wel om er een bij te hebben wanneer men zich verplaatst in de gemeente. Zo kan dat spontaan gedragen worden op, soms tijdelijk, drukke plaatsen op het openbaar domein of wanneer de sociale afstandsregel niet kan gevolgd worden”, aldus het gemeentebestuur.