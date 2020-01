Geboortebos breidt uit met bomen voor kindjes uit 2019 Didier Verbaere

23 januari 2020

11u53 0 Laarne Het geboortebos in Laarne breidt uit. Op zondag 8 maart worden bomen geplant aan de sporthal van Laarne voor kindjes geboren in 2019. Ook ouders en familie van kindjes geboren in 2018 zijn welkom.

Een geboorte blijft een bijzondere gebeurtenis, die Laarne met een boom wil vereeuwigen. Dat doet de gemeente sinds 2011 aan de sporthal van Laarne en op bedrijventerrein De Wallekens in Kalken. Na elke aanplant wordt er ook een bord ingehuldigd waarop de namen van de pasgeborenen zijn vermeld.

Voor iedere geboorte tussen 1 januari en 31 december 2019 wordt op zondag 8 maart een boom aangeplant aan de gemeentelijke sporthal in Laarne. Ouders en familie van kindjes geboren in 2018 zijn van harte welkom om 10 uur. Aanwezigheid graag bevestigen voor 10 februari op 09/365.46.02 of via geboortebos@laarne.be.