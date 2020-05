Ga op zoek naar kapelletjes tijdens coronawandelingen en help Laarne ermee Didier Verbaere

20 mei 2020

16u56 4 Laarne Nu we meer dan ooit op wandeling zijn tijdens deze lockdown, start de regionale erfgoeddienst Schelde-Durme deze zomer een zoektocht naar bijzondere kapellen in Laarne, Wetteren en Wichelen, voor tijdens uw coronawandeling.

“Kapellen sieren meer dan ooit onze dagelijkse (corona)wandelingen”, zegt erfgoedcoördinator Steffi Coppens. “Je hebt er ongetwijfeld ook al eentje gespot: langs een veldwegel, op een straathoek of in de schaduw van een lindeboom. Maar het gaat niet altijd om de grotere kapelgebouwen. Soms zitten gevelbeelden verscholen in nissen, tegen bomen of op staken. Omdat we maar al te vaak gecharmeerd zijn door deze kleine elementen in het landschap of dorpskernen, maar weinig zicht hebben op waar ze nog bewaard zijn gebleven, doen we nu een warme oproep om ons te helpen ze te inventariseren.”

Meimaand Mariamaand

De erfgoeddienst heeft al langer een project lopen rond kapellen, De kapellekesgangers. Hiermee hoopt de dienst kapeleigenaars een hart onder de riem te steken met praktische tips voor het onderhoud of de renovatie van hun kapel. De Meimaand is bovendien de Mariamaand in het katholieke geloof. Normaal wordt in deze periode vaak gebeden aan kapelletjes en gaan hele processies en bedevaarten uit. Door de coronamaatregelen zijn deze aloude tradities nu afgelast of krijgen ze een nieuwe vorm, zoals de Sint-Machariusommegang in Laarne. Met deze oproep hoopt de dienst dan ook dit kleine erfgoed alsnog in de kijker te zetten.”

Tot 31 augustus kan iedereen in de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele helpen speuren naar gevelbeeldjes, kapellen in bomen of op staken en dit melden bij de erfgoeddienst. Heb je er eentje gevonden? Dan kan je dit doorgeven aan de erfgoeddienst via dit online formulier.

