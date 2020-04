Foodbar Margot start nu ook met afhaal- en ontbijtservice na verlenging coronamaatregelen Didier Verbaere

25 april 2020

20u01 5 Laarne Pas anderhalf jaar geleden Pas anderhalf jaar geleden openden Margot Poppeliers en Niels De Maeght hun gloednieuwe Foodbar Margot aan de Kouterdreef in Laarne. En nu de horeca nog minstens anderhalve maand gesloten zal blijven starten ook Niels en Margot met een afhaalmenu.

De zaken floreerden en het culinaire duo keek terug op een succesvol eerste jaar. En toen kwam de corona lockdown in de horeca. En nu ze ten vroegste op 8 juni misschien opnieuw de deuren kunnen openen, starten ook Niels en Margot met een afhaalmenu. En je kan er nu ook luxueuze ontbijtboxen bestellen. “Het was wennen om na anderhalf jaar keihard werken, plots thuis te zitten. Ik had wel de handen vol met de preteaching van onze twee kinderen maar ik miste de zaak en de klanten enorm. En met die premie van de overheid, spring je als jonge starter niet ver. Dus zijn we vorige week met een afhaalmenu gestart”, zegt Margot.

Vanaf dit weekend kan je er ook ontbijt afhalen. En ze leveren nu ook zelfs in Antwerpen. Het koppel met roots in het Waasland heeft heel wat familie en vrienden in Antwerpen en daar ging hun menukaart viraal. “Iedereen wil er ons een hart onder de riem steken. Zondag staan er meer dan 60 ontbijtboxen op de bestelling. Dus hebben we een koelaanhangwagen gehuurd om alles persoonlijk aan huis te leveren”, zegt Margot. Wie zin heeft in een lekker Vlaams, Frans of sportief ontbijt, kan dit elk weekend bestellen en afhalen. En op Moederdag is er een speciaal ontbijt voor alle mama’s. Info op www.margot-foodbar.com.