Fikse geldboete en rijverbod voor bestuurder met zware voet Koen Baten

29 september 2020

17u55 0 Laarne J.D. moest zich deze ochtend verantwoorden voor de rechtbank in Dendermonde voor een zware snelheidsovertreding. De man werd in Kalken geflitst met een snelheid van 140 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 70 kilometer per uur. “Waarom reed je om 1 uur ‘s nachts dubbel zo snel dan toegelaten", aldus de politierechter.

De feiten gebeurden in het midden van de nacht. De beklaagde had dan ook geen enkel excuus waarom hij zo snel reed op dat moment. Hij beseft dat hij zwaar in de fout ging en zei dat het om een eenmalige fout ging die hij niet opnieuw zou maken.

De zware snelheidsovertreding leverde hem een geldboete op van 1.000 euro en drie maanden rijverbod.