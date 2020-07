FERM zorgt voor een troostplek vol bloemen in Kalken

Didier Verbaere

26 juli 2020

18u54 0 Laarne FERM Kalken en Laarne richtte zondag de eerste troostplek in de gemeente in aan een pleintje op ‘s Gravenbriel in Kalken. “Kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. Momenteel een zee door de bloemenweide en in het najaar bloembollen die tegen de lente vol belofte zorgen voor een nieuw begin en energie”, aldus de vereniging.

Een troost plek is een plek vol troost, hoop en verbondenheid voor al wie tijdens, en ook lang na de coronacrisis, troost wil geven of vinden. Of zelfs letterlijk troost wil planten. Want kenmerkend voor de troostplek zijn de bloemen. “Corona bracht een hele schok teweeg, ook in onze gemeente. Veel mensen worstelen met gemis, verlies en afscheid. Het socialen leven van velen werd ontwricht. Met dit initiatief krijgt onze lokale gemeenschap een plek om samen troost te vinden en te planten”, aldus vrouwenbeweging FERM. De plaats is er voor iedereen en een gedicht doet even stilstaan bij het verlies en het gemis. “Want dat is waar FERM voor staat : ‘samen meerwaarde geven aan het leven.”