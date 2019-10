Feestje voor 60-jarigen in Laarne Didier Verbaere

05 oktober 2019

19u45 0

In Laarne werden de 60-jarigen op het gemeentehuis ontvangen. Zestigers Sabine, Didier, Marleen, Laura en Marleen hadden hun leeftijdsgenoten opgespoord voor een gezamenlijk feestje. In hun geboortejaar 1959 scoorde Rocco Granata zijn wereldhit Marina en werd het Gugenheim Museum in New York geopend. Ook Michel Preud’homme, John McEnroe en Bert Anciaux werden in 1959 geboren.