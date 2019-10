Extra voorstelling Condominus Vobiscum : 1400 tickets de deur uit. Didier Verbaere

11 oktober 2019

13u57 2 Laarne Toneelgroep Kattenheye uit Laarne plant een extra voorstelling van haar komedie Condominus Vobiscum op maandag 21 oktober. De kaarten voor de eerste voorstellingen, ruim 1400, gingen in een recordtempo de deur uit.

Condominus Vobiscum vertelt het verhaal van de paters Leonardus, Antonius, Willybrordus, Alfonsius en Theodorus. Zij leiden een gemakkelijk en rustig leventje in hun abdij. Wanneer op een dag de abt plots overlijdt komt hierin heel wat verandering. Vanwege één of andere regel in de statuten van de congregatie komt geen van allen in aanmerking om de functie van overste in te vullen. De bisschop besluit dan maar om iemand van buitenaf naar de abdij te sturen.

Op een ochtend in alle vroegte staat plots ‘moeder Prudentia’ voor de deur. Het blijkt een ijzeren, moedwillige kapnon te zijn die alles strikt volgens het boekje wil. Voor de paters begint een ware helletocht van aanpassingen en opofferingen. Het protest stijgt zienderogen tot loontje om z’n boontje komt. Of is het omgekeerd? Een komedie over nonnen, obstakels, paters en mirakels. Reserveren en info: www.kattenheye.be of 09/367.92.56.