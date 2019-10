Extra knotters gezocht om bomen te snoeien: gratis cursus voor beginners en gevorderden Didier Verbaere

30 oktober 2019

13u17 0 Laarne In Laarne worden extra knot-vrijwilligers gezocht om bomen te knotten. Het aanbod aan te snoeien bomen is er dit jaar groter dan het aantal helpende handen.

Het Regionaals Landschap Schelde Durme organiseert daarom een extra gratis cursus. Voor de dagcursus ‘Veilig knotten met de kettingzaag’ op zaterdag 7 december is geen voorkennis vereist, maar de cursus is zo doorspekt met weetjes over techniek, veiligheid en boomvriendelijk werken, dat ook kenners er veel van opsteken. Er is zowel een theoretisch (9 tot 13 uur) als een praktijkgericht luik (13.30 uur tot 16 uur). Heb je een kettingzaag en/of veiligheidskledij, breng die dan zeker mee. ’s Middags worden er broodjes en drankjes voorzien. Inschrijven kan tot 15 november via het inschrijvingsformulier op www.rlsd.be/nieuws/leren-knotten-laten-knotten of 09/210.90.51

Enkele weetjes

• Wat is ‘knotten’?

Knotters zagen de takken van knotbomen af tot aan de stam. Gevaarlijk werk, want er komt heel wat kennis en kunde bij kijken. Belangrijk werk ook, want het voorkomt dat takken afscheuren en de boom fataal beschadigen.

• Waarom is ‘knotten’ belangrijk?

Dankzij dit beheer blijven de knotbomen ons landschap sieren. Daar zijn ook steenuiltjes en vele andere dieren hen dankbaar voor.

• Waarom knappen onze knotters dit werk gratis op?

Onze knotters zien hun inspanningen beloond met een mooie hoeveelheid brandhout die ze gratis mee naar huis mogen nemen. Tijdens hun werk zijn ze verzekerd door ons Regionaal Landschap.

• Wat als ik een beroep wil doen op de knotters van RLSD?

Heb jij knotbomen, maar ontbreekt de tijd om ze te beheren? En gaat het om minstens 5 exemplaren die de laatste 5 jaar niet beheerd zijn? Maak jouw knotopdracht dan met de nodige foto’s kenbaar op www.goedgeknot.be. Via dit online platform brengt Regionaal Landschap Schelde-Durme jou in contact met knotters uit de buurt.

• Tot wanneer loopt het knotseizoen?

Tot eind februari 2020.