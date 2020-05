Europese boeren protesteren tegen melkoverschot met melkpoederwolk in Laarne Didier Verbaere

07 mei 2020

Laarne In heel wat Europese landen strooiden melkveeboeren donderdag een melkpoederwolk uit als protest tegen het stijgende melkoverschot en de dalende prijzen. "Door de coronacrisis is er minder export en stockeert Europa onze melk als melkpoeder of boter. Dat geeft een lagere prijs", zegt Tanja Van Poecke. Zij baat samen met haar man een melkveebedrijf uit aan de Rivierstraat in Laarne.

“Momenteel is er in heel Europa een melkoverschot omdat de grenzen dicht zijn voor export en de horeca gesloten is. Maar in plaats van de productie te verlagen, kiest de Europese Unie ervoor om 30 miljoen euro te betalen om de overschotten te stockeren in de vorm van melkpoeder. Dat geeft een daling van onze prijzen. Vandaag werken we met verlies”, zegt Tanja Van Poecke. “Het is reeds de 3de keer in 10 jaar tijd dat Europa de overschotten betaalt en stockeert. Zodra de markt stabiliseert, komt dat poeder opnieuw in de handel, waardoor de prijzen opnieuw onder druk komen te staan.”

We kunnen de productie afremmen door het verminderen van krachtvoer en de dieren meer op stal te houden. Zo produceren we volgens de marktvraag en krijgen we een eerlijke prijs voor onze melk Tanja Van Poecke, melkveehouder

Op een veld aan de Rivierstraat in Laarne werd, net als op locaties in Duitsland, Frankrijk, Italië, Denemarken, Litouwen en Luxemburg, 25 kilo melkpoeder van de European Milk Board (EMB) uitgestrooid. De EMB schenkt ook 225 kilo melkpoeder aan de sociale restaurants in Gent. “We vragen aan de Europese Commissie om die beslissing terug te draaien. Wij kunnen de productie afremmen door een vermindering van krachtvoer en de dieren meer op stal te houden. Op die manier produceren we volgens de marktvraag en krijgen we een eerlijke prijs voor onze melk”.