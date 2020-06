Estaminet In Den Bouw stopt na totale uitverkoop van kelder en inboedel: “Ik doe niet meer mee in een steriele maatschappij zonder contact” Didier Verbaere

07 juni 2020

12u30 3 Laarne Estaminet In Den Bouw in De Zomerstraat in Kalken sluit na de zomer na 36 jaar de deuren. Christine Van Der Heyden opende het café in 1984 in de oude hoeve die ondertussen beschermd erfgoed is. Normaal gezien ging ze in oktober in pensioen. Maar uit schrik voor corona zal ze enkel nog deze zomer op zondag openhouden om de kelder te ledigen en de inboedel te verkopen.

“Ik kijk met verbazing naar de gewilligheid en de bijna religieuze toewijding waarmee sommigen nu ontsmettingsrituelen uitvoeren. Covid-19 wordt soms een ‘beest’ genoemd. Voor mij is corona een virus. Als eenzame fietser genoot ik de laatste maanden van het voorjaar maar ook van de herinneringen van de voorbije 36 jaar in Den Bouw. Hoe gelukkig ik daar was. Een ontmoetingsplaats voor gelijk- en andersgezinden. Een nonchalante plek voor ontspanning, nostalgie, plezier, soms verdriet en veel schoonheid. Je kon er zelfs een glas drinken. Maar door de aangemoedigde contact- en smetvrees ligt een steriele maatschappij op de loer. Dus ik doe niet meer mee en heb besloten om In Den Bouw voortijdig te stoppen”, legt Christine uit.

Ontmoetingsplaats

Jarenlang was het kleine café, volgestouwd met antiek, blikken dozen en curiosa, een ontmoetinsplaats van kunstenaars en schrijvers, fietsers en wandelaars, toog filosofen en muzikanten. De expositieruimte achter het café was het terrein van ronkende namen. De jonge Michaël Borremans stelde er nog tentoon. En cartoonist Pirana hield er zijn laatste (foto). Er waren ook heel wat boekvoorstellingen en debatten.

“Vanaf zondag 14 juni zijn we nog elke zomerse zondag vanaf 11 uur open tot leegverkoop van kelder en inboedel. Behalve de toog, buffet en de stoelen binnen is alles te koop. Alle geplande tentoonstellingen worden afgelast. Ik had me het afscheid anders voorgesteld maar in de huidige omstandigheden kan de spirit van den bouw niet bestaan”, besluit Christine.