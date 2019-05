Er wordt weer gefietst voor OIGO en comfort kankerpatiënten Didier Verbaere

23 mei 2019

16u18 1 Laarne In de maanden mei en juni organiseert vzw OIGO in Kalken en Laarne opnieuw een aantal fietstochten om zoveel mogelijk geld in te zamelen. VZW OIGO (Opgeven Is Geen Optie) zet zich in om het comfort van kankerpatiënten te verbeteren.

Op vrijdagen 24 en 31 mei, 14 juni wordt er gestart op het Kerkplein in Kalkendorp. Op vrijdag 7 juni aan het KSA-lokaal, Hoogstraat 14 Laarne. Telkens om 19 uur voor een rit van 25 kilometer. Je kan kiezen voor recreatief fietsen of mountainbike. Na de fietstochten wordt een hapje en een drankje voorzien en is er livemuziek.

Op zondag 23 juni is er vanaf 7.30 uur het ‘Fietsen voor OIGO - Ontbijt’ in zaal Skala in de Colmanstraat 51 te Kalken. Reserveren hiervoor is noodzakelijk. Dat kan aan 15 euro voor volwassenen en 7 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Meer info op http://www.oigo.be.