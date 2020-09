Elisa en Tine fleuren etalages Kalken Dorp op met dialect en tekeningen: “Toch een beetje een kermisgevoel in het dorp brengen” Didier Verbaere

17u17 6 Kalken Elisa De Mulder en Tine Van Den Broecke fleuren sinds donderdag de ramen van de horecazaken in Kalken op met spreuken in dialect en bijpassende tekeningen.

“Op die manier willen we toch een beetje een kermisgevoel creëren nu de kermis is geannuleerd”, zeggen de creatieve dames terwijl ze Den Après Sport versieren met de verzen van het Unkerzakkenlied. De mosterd haalden ze in Herentals waar spreuken in het lokale dialect de straten sieren.

“Vandaag en morgen gaan we ook bij de andere cafés aan de slag en we roepen alle inwoners op om zelf creatief uit te hoek te komen. Een krijtstift vind je makkelijk in eender welke hobbywinkel en je kan ook tekeningen en spandoeken aan de ramen hangen”, besluit Elisa.