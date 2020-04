Eindelijk nieuwe asfalt in Steentjesstraat Didier Verbaere

11 april 2020

13u14 0 Laarne De Steentjesstraat in Laarne is afgewerkt. Eindelijk. Want na twee jaar wegenwerken, bleek een deel van het asfalt ook nog eens slecht gegoten. Ook de boorden van de fietspaden deugden niet. Die problemen zijn nu opgelost.

Vorige week werden de fietspaden al aangepakt en donderdag en vrijdag kon de aannemer eindelijk een nieuwe asfaltlaag gieten in de Steentjesstraat. Vorig jaar waren de werken na twee jaar voltooid. Maar een deel van het wegdek leek meer op een golfplaat dan op een straat. Dus stelde het gemeentebestuur de aannemer in gebreke. Het was wachten op mooi weer om de werken opnieuw uit te voeren. En toen legde de coronacrisis de werken weer stil. Maar donderdag en vrijdag was het dan toch zover en kreeg de Steentjesstraat een nieuwe bovenlaag.