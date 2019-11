Eerste Winterfair FV Lokal voor Rode Neuzen actie is schot in de roos Didier Verbaere

10 november 2019

16u56 0 Laarne De eerste Winterfair ten voordele van de Rode Neuzen Dag in Kalken lokte zondagmiddag enkele honderden ouders en kinderen naar een loods in de Husseveldstraat. FV Lokal, de Verenigde Oudercomités van Kalken en Laarne, toverden de loods om tot een gezellige winterkermis inclusief poppentheater, viskraam en heel veel kinderanimatie.

“We wilden als verzamelde oudercomités iets doen voor het welzijn van alle kinderen in de gemeente over de schoolgrenzen heen”, klinkt het. Met de ingezamelde centen worden verschillende projecten in de basisscholen gesponsord. In de scholen van Laarne zijn er de komende eken nog tal van acties voor Rode Neuzen Dag.