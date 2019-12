Eerste steen nieuwe sporthal gelegd: in gebruik tegen sportseizoen 2020-2021 Didier Verbaere

04 december 2019

13u05 0 Laarne In Laarne werd woensdagochtend de eerste symbolische steen gelegd op de werf voor de uitbreiding van de sporthal. Het publiek private project wordt geraamd op 3,98 miljoen euro en de sporthal wordt met twee derde vergroot. Het einde van de werken is voorzien in augustus volgend jaar.

Sportcentrum Veldmeers en de gelijknamige sporthal in Laarne barst letterlijk uit haar voegen met meer dan 1.500 sportieve gebruikers. De uitbreiding met een tweede sporthal is dan ook geen overbodige luxe. Het nieuwe gebouw bevat een sportzaal van 38 op 32 meter die kan opgedeeld worden in twee zalen.

De zaal heeft een hoogte van 7 meter en een uitschuifbare tribune met 144 zitplaatsen en een toeschouwers promenade op een verdieping met 50 vaste zitplaatsen. Daarnaast komt een dojo-zaal van 14 op 14 meter voor gevechtsporten en acht kleedkamers met sanitaire voorzieningen. “In de nieuwe hal zullen wedstrijden ook over de volledige lengte van het gebouw gespeeld kunnen worden zodat het publiek op de tribunes een comfortabel zicht heeft”, zegt schepen Frank Janssens (N-VA).

Er is ook een polyvalente zaal van 17 op 7 meter en een dakterras van 6 op 7 meter. De nieuwe inkomhal en de foyer staat rechtstreeks in verbinding met de spelersgang van de bestaande sporthal. Bovendien is het gebouw ook rolstoel toegankelijk, inclusief de verdieping met lift. Het dak zal voorzien worden van zonnepanelen.

Publiek Private Samenwerking

Voor deze werken slaat de gemeente de handen in elkaar met de firma Pellikaan Holding N.V. Architectenbureau Studio Klein Brabant tekende de plannen. “De bouwfirma blijft eigendom van het gebouw tot de oplevering van de werken. Zij zorgen ook voor de financiering en worden pas door ons betaald als we het gebouw overnemen. Op die manier kunnen we snel en efficiënt werken en komen we niet voor extra kosten of verrassingen te staan”, legt schepen Andy De Cock (Open Vld) de constructie voor samenwerking uit. De firma Pelikaan heeft heel wat ervaring in het bouwen van sportcomplexen en werd als beste uit vijf kandidaten verkozen.

Het totale project, dat geraamd wordt op 3,98 miljoen euro inclusief de omgevingswerken en de parking, komt er ook dankzij de toegekende financiële steun van de Vlaamse Overheid van 762.682 euro”, zegt schepen van sport Frank Janssens (N-VA). Het einde van de werken is voorzien in augustus 2020.