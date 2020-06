Eekhoekstraat krijge nieuwe verlichting, die niet meer tussen bomen zal hangen Didier Verbaere

11 juni 2020

11u09 0 Laarne De openbare verlichting in de Eekhoekstraat in Laarne wordt vernieuwden vervangen door zuinige en milieuvriendelijke ledverlichting.

De huidige en oude verlichting voldoet niet meer aan de milieunormen en zijn bovendien vanaf de Lente bijna onzichtbaar in de boomkruinen van de eiken in de straat. Dat zorgt voor donkere en onveilige plekken in de straat. Fluvius gaat ze vervangen door 33 armaturen met langere zij-armen. De investering is geraamd op 31.184 euro.