Edith en Hugo 50 jaar gehuwd Didier Verbaere

26 augustus 2019

15u44 0 Laarne In Kalken vierden Hugo Vervaet en Edith Wylock hun 50ste huwelijksverjaardag.

Hugo begon al op zijn 16de mee te werken in het bedrijf van zijn ouders, een handel in veevoeders. Hij zal het in 1975 overnemen. Later kwam daar ook nog transport bij. Hij reed erzelf tot zijn 65ste met de vrachtwagen.

Edith werd geboren in een landbouwbedrijf in Scheldewindeke. Defamilie verhandelde ook veevoeders en hadden een maalderij. Ze studeerde handel en werkte nadien als bediende in Brussel en aan de Provincie Oost-Vlaanderen als ‘opsteller’. Haar diensthoofd spoorde haar aan om bestuurswetenschappen verder te studeren in avondonderwijs. Ze zou het schoppen tot diensthoofd van de dienst stedenbouw en milieu in de gemeente Laarne.

Het koppel leerde elkaar kennen in Den Bok in Oordegem en na een dansje en een invitatie naar een optreden van Will Tura werden ze een stel. Samen kregen ze één zoon Nico. Hij zorgde voor 2 stevige kleinzonen Tim en Thomas. Nico nam ondertussen het transportbedrijf over. Na een leven hard werken genieten ze onder meer in de KVLV, de liberale vrouwen en zitten ze SAMEN in NEOS.