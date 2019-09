Drukke avondmarkt bij start Kalkenkermis Didier Verbaere

15 september 2019

12u17 1 Laarne De 42ste Unizo Avondmarkt & Kalkenkermis werden zaterdagavond geopend door burgemeester Ignace De Baerdemaeker als lintjesknipper, geassisteerd door Unizo-voorzitter Hendrik Temmerman. Onder het goedkeurend oog van de Kalkense reuzen Stien en Lies. Het werd een drukke avond.

Vandaag staan er heel wat optredens op de affiche en er zijn gelegenheidscafés aan The Old Horses Lodge, in de Mouterij, bij Lola4Life en Hogerop Kalken. Op maandag is er een herdenkingsviering voor de overleden parochianen en traditionele haantjeskaarting en vogelpik in de mouterij. En op dinsdag is er de grote jaarmarkt met paarden- en ezelskeuring. Het volledige programma op de gemeentelijke site www.laarne.be.