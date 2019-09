Druk kermisweekend in Kalken Didier Verbaere

10 september 2019

16u22 2 Laarne In Kalken staat dit weekend een druk kermisweekend op de agenda. Met onder meer een rommel-en antiekmarkt, een avondmarkt en jaarmarkt, de Gouden worp, een paarden-en ezelskeuring, de traditionele kunsttentoonstelling en diverse kermiscafés, -kaartingen en -schietingen.

Kalkenkermis start op vrijdagavond met een kermisschieting in zaal Breughel en schlagerbingo van Hogerop. Aan Café De Beize is er een optreden van de Horny Horses. Zaterdag organiseert Unizo een rommel- en antiekmarkt aan de Vaartstraat en om 17 uur mogen alle kinderen tot 12 jaar gratis op de attracties van de kermis. Rittenkaarten tot 17.30 uur af te halen aan het Sociaal Huis. De Kalkense reuzen en KH Sint-Cecilia openen samen met het gemeentebestuur de kermis officieel om 18.15 uur. Dan start ook de avondmarkt en wordt de kunsttentoonstelling van het Davidsfonds geopend.

Zondag staan er heel wat optredens op de affiche en er zijn gelegenheidscafés aan The Old Horses Lodge, in de Mouterij, bij Lola4Life en Hogerop Kalken. Op maandag is er een herdenkingsviering voor de overleden parochianen en traditionele haantjeskaarting en vogelpik in de mouterij. En op dinsdag is er de grote jaarmarkt met paarden- en ezelskeuring. Het volledige programma op de gemeentelijke site www.laarne.be.