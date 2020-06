Drive-in voor laatstejaars De Zonnebloem met toeters en bellen Didier Verbaere

26 juni 2020

Laarne Basisschool De Zonnebloem in Kalken ontving haar laatstejaars vrijdagavond op een originele manier. Samen met hun ouders werden ze per gezinsbubbel ontvangen in een drive-in met auto's en fietsen in de Centrumwijk aan de achterkant van de school.

Het was een kakofonie van toeterende fietsbellen en auto’s die de kinderen naar de rode loper begeleiden. Daar kregen ze zo’n typische academische vierkante pet met kwast op het hoofd gezet, een diploma en een geschenkzakje met lekkers om thuis, of in de wagen, verder te vieren. Want een receptie was nog steeds niet toegestaan.