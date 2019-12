Driehonderd wandelaars en lopers voor Lola4Life: opbrengst Laarne en Lochristi bekend op Kerstnacht Didier Verbaere

21 december 2019

20u27 0 Laarne Driehonderd wandelaars en lopers namen zaterdag deel aan het slotloop-event van Lola4Live en de Warmste Week. Om 10 uur zaterdagochtend vertrok de groep voor een marathon op het dorp van Laarne. Zo’n tweehonderd arriveerden omstreeks 19.30 uur op de Kerstmarkt in Kalken. Een andere deel van de groep koos de kerstmarkt van Lochristi uit als eindpunt.

De loopmanifestatie was de apotheose van de campagne Lola4Life in Laarne en Lochristi. De jongste maanden werd op tal van evenementen en met acties geld ingezameld ten voordele van OIGO en Koester. Trekker van de actie in Laarne is Danny Clincke van de Veldmeersrunners. “De afgelopen maanden konden we met Kalken Kermis, de boerenmarkt, een koekenverkoop en bloemenverkoop reeds 12.713 euro ophalen. Daar komt nog heel wat bij van andere acties en de organisaties in Lochristi. Op Kerstnacht om middernacht maken we het totale bedrag bekend”, zegt Danny.