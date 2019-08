Drempel fijnstof rond scholen in Laarne overal overschreden Didier Vebaere

27 augustus 2019

13u47 1 Laarne Op initiatief van de vorig jaar opgerichte lokale afdeling van Groen Laarne - Kalken werd in de maanden maart en april de luchtkwaliteit rond de scholen bij de start van de lessen gemeten. Bij alle scholen werd de drempel die de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) en Europa voorschrijft, overschreden.

“Vrijwilligers van Groen en CM voerden metingen uit rond alle scholen van Laarne en Kalken. Uiteraard gaat het over momentopnames, maar het geeft toch een beeld. Enkel in de Molenstraat bleven de waarden onder de drempel”, meldt Groen Laarne.

Fijnstof is een onzichtbaar probleem dat erg schadelijk is voor de gezondheid. Zo leidt het bij mensen met luchtwegaandoeningen en hart- en vaatziekten tot verergering van hun symptomen en heeft het bij kinderen invloed op de ontwikkeling van de longen. Uitlaatgassen zijn een belangrijke bron van fijnstof.

Veilige fietspaden en minder auto’s aan schoolpoorten

“Groen pleit ervoor dat het gemeentebestuur werk maakt van veilige en meer fietspaden, zodat het intensief verkeer aan de lagere scholen kan verminderd worden en alle leerlingen betere lucht inademen. Ze juicht het initiatief van het bestuur toe om aan te sluiten bij ‘Route2school’ en hoopt dat het rekening houdt met de zwakke weggebruikers. Op dit moment zijn er te veel ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen omdat het te onveilig is met de fiets. Gelukkig rijden er nog veel tieners met de fiets naar de middelbare scholen in Wetteren vanuit Laarne en Kalken. Maar jong geleerd, is oud gedaan. Alleen zesdeklassers die ook als scholier veel gefietst hebben, zijn klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen.”