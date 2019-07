DOVO brengt obus tot ontploffing in Kalkense Meersen Didier Verbaere en Koen Moreau

15 juli 2019

19u40 12 Laarne Met een doffe knal heeft de ontmijningsdienst DOVO maandagnamiddag een oude obus geneutraliseerd in het natuurgebied van de Kalkense Meersen op de grens van Kalken en Berlare.

Het springtuig werd vorige week ontdekt in een veld op de grens van beide gemeentes en werd zorgvuldig weggeborgen. Maandag kwam de ontmijningsdienst langs om het springtuig onschadelijk te maken. De politie van de zone Wetteren sloot enkele toegangswegen naar het natuurgebied af maar gevaar was er nooit. “De gevonden obus was ver verwijderd van elke bewoning en werd deze middag geneutraliseerd door de ontmijningsdienst”, zegt commissaris Sertan Icten van de politiezone.