Dorpsstraat even afgesloten na lek in mazouttank Didier Verbaere

10 september 2019

19u28 2

De Dorpsstraat in Laarne werd dinsdagnamiddag even afgesloten voor alle verkeer door een lek in een mazouttank van een vrachtwagen. De brandweer van Wetteren kwam ter plaatse om de rijbaan op te kuisen en de politie stelde een lokale omleiding in. Omstreeks 17 uur was het euvel verholpen.