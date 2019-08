Diefstal opgelost via slimme camera’s Didier Verbaere

20 augustus 2019

In de Eekhoekstraat in Laarne werd zaterdagavond tuinmateriaal uit een tuin gestolen. Een getuige melde rond 22.30 uur de diefstal en de politie kon met behulp van het cameraschild in de politiezone de dader en de buit snel opsporen.