Diefstal met braak in Laarne Didier Verbaere

27 januari 2020

20u23 0 Laarne De politie onderzoekt een inbraak met diefstal in de Brugstraat in Laarne. Onbekenden braken zaterdag binnen in een woning. De inbraak werd om 1.40 uur vastgesteld.

“Er is een proces verbaal opgesteld en het onderzoek is lopende”, aldus de politie.Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. De politie vraagt bij verdachte handelingen steeds 101 te bellen.