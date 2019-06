De Zonnebloem Kalken viert haar 200ste leerling met ijsjes Didier Verbaere

07 juni 2019

16u50 0 Laarne Basisschool De Zonnebloem uit Kalken telt sinds afgelopen week 201 leerlingen. De Oudervereniging trakteerde alle kinderen vandaag op een lekker ijsje.

Jarenlang schommelde het leerlingaantal tussen 70 en 100 leerlingen. Maar sinds de kaap van de 100 werd bereikt, bleef het aantal gestaag stijgen in de kleine school. “Of we nu streven naar de kaap van 300 leerlingen? …. Dat is geen optie, sommige klassen zijn reeds volzet, in andere klassen hebben we nog wel enkele plaatsen, maar onze schoolcapaciteit telt maximum 240 leerlingen. Deze willen we zeker niet verhogen”, zegt directrice Anniq Patho.

“We vinden het heel belangrijk dat we als school onze familiale sfeer kunnen behouden en het pedagogische project dat we nastreven kunnen blijven bieden aan elk individueel kind: onderwijs gericht op het maximaal ontwikkelen van de talenten van elk kind.”