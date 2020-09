David Verhelst en HO Kalken kijken uit naar competitiestart: “Zo klaar als we maar kunnen zijn” Xavier De Naeyer

11 september 2020

14u51 0 Laarne Het ambitieuze Kalken begint als een van de favorieten aan het nieuwe seizoen in eerste provinciale. Promovendus SK Doorslaar is de eerste tegenstander, zondag op de Kruisen.

“Hier hebben we heel lang naar uitgekeken”, steekt David Verhelt enthousiast van wal. “Zeker na die lange inactiviteit. Wij begonnen midden juli met de voorbereiding en trainden ook gewoon door toen er een opflakkering van het virus kwam. We trainden erg lang zonder doel, maar dat kan je niet blijven doen. Iedereen in de club snakt naar iets competitief. We speelden een erg goede voorbereiding en wonnen veel oefenwedstrijden, maar dat garandeert natuurlijk geen succes in de competitie.”

Top drie

Na de vijfde plaats van vorig seizoen leggen de Kalkenaars de lat voor 2020-2021 nog wat hoger. Hogerop hoort samen met Elene-Grotenberge en Aalter tot de favorieten om mee te spelen voor de prijzen. “De ambitie is alleszins om ons in de top drie te nestelen of op zijn minst de eindronde te halen. Er zijn altijd externe factoren die mee bepalen, maar als die zaken meezitten, zullen we bovenin meespelen. Dat geldt zeker ook voor Aalter en Elene. Dendermonde deed vorig seizoen ook mee, maar die ploeg is grondig door elkaar geschud. Van nieuwkomer Munkzwalm verwacht ik ook wel veel.”

De competitiestart oogt verraderlijk voor HO, dat met SK Doorslaar, SK Grembergen en Sleidinge achtereenvolgens drie promovendi uit tweede provinciale tegenover zich krijgt. “Het is erg moeilijk om voorspellingen te maken over de tegenstanders. Het was een speciale voorbereiding en niet iedereen heeft die op dezelfde manier kunnen aanpakken. Blessurelast zal zeker een factor zijn. Als Kalken kijken we naar geen enkele ploeg en zullen we ons dit seizoen aan niemand aanpassen. Thuis tegen Doorslaar beginnen we als favoriet. Daar moeten we niet hypocriet over doen. Zondag is er slechts één resultaat waar we tevreden mee zullen zijn en dat is met drie punten van het terrein te stappen. Wij hebben goed gewerkt en zijn zo klaar als we maar kunnen zijn.”

Selectie

Op vier spelers na beschikt Verhelst over een fitte kern. Sterkhouder Jasper Buyl is minstens een paar maand oud met een blessure aan de mediale band. Ook Ruud Tack (lies), Brent Lauwrensens (bloeduitstorting) en Quinten Van Waeyenbergh (gebroken vinger) kunnen niet worden ingezet.