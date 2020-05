Curve daalt maar aantal patiënten in triagecentrum stijgt Didier Verbaere

14 mei 2020

18u15 5 Laarne Terwijl de curve van Covid-19 patiënten daalt, stijgt het aantal patiënten in het triagecentrum van Kalken opnieuw. “Maar dat is perfect logisch omdat er meer mensen getest moeten worden en we nu ook de mensen uit Melle en Destelbergen ontvangen”, zegt Carla De Wilde van de gemeente Laarne.

Aan het begin van de coronacrisis werd in zaal Skala aan de Colmanstraat een triagecentrum opgericht. Daar werden patiënten met een vermoedelijke besmetting of symptomen onderzocht en doorverwezen naar ziekenhuizen of thuis in quarantaine gezet. De bedoeling was om de ziekenhuizen te ontlasten. Nu daar de curve van opnames daalt, zou je verwachten dat een triagecentrum geen nut meer heeft.

“De curve daalt en er was voorzien om de openingsdagen in de triage te halveren en in het weekend te sluiten. Maar sinds vorige week is er een enorme stijging van mensen die getest moeten worden. Ons triagecentrum werd ook uitgebreid voor de mensen van Melle en Destelbergen. Die moesten eerst naar Triage Gent maar daar was een overbevraging.”

“De eerste weken kwamen er telkens een 90-tal personen per week naar de triage. Eind april, begin mei zakten de consultaties naar een 30-tal per week. Maar sinds vorige week steeg dat opnieuw naar 105 per week”, zegt Carla De Wilde. Van afbouw of sluiting is dan ook voorlopig geen sprake.