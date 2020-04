Corona inspireert fotograaf en psychologe voor kunstzinnige foto: “Wandelen op een verlaten snelweg toont onze vrijheid, net door de beperking ervan”. Didier Verbaere

02 april 2020

14u41 4 Laarne De coronacrisis brengt ook het creatieve in de mens naar boven en inspireerde fotograaf Sam Rollé uit Gent en psychologe Ellen Bisschop uit Laarne voor een nieuw kunstproject: Freedom Of Isolation. “We willen de mooie kant van isolatie en de daarmee gepaarde vrijheidsbeleving in beeld brengen”, zegt Ellen. Dat eerste beeld, met een knipoog naar de zorgverlening maar ook zuivere lucht, maakten ze op een compleet verlaten snelweg.

Sam Rollé is een Gentse mode- en portretfotograaf. Ellen Bisschop is zaakvoerster en psycholoog-psychotherapeut van groepspraktijk De Mens in Laarne. “Als creatief duo willen we elkaar uitdagen in denken en doen. Spreken en kunst staan centraal in dit project met deze crisis als maatschappelijk thema en ‘sprekende’ foto’s als resultaat”, zegt Ellen.

Hun eerste beelden blikte Sam in op een totaal verlaten autostrade in Oost-Vlaanderen. Met een mondmasker als knipoog naar de zorgverleners, corona, maar ook de felbesproken luchtpollutie. “Het COVID- 19 virus staat vandaag zo centraal dat de mens er zich in dreigt te verliezen terwijl hij meer dan ooit de kans heeft om zichzelf te vinden. Sommige mensen grijpen die kans en vinden terug contact met de natuur en zichzelf. Natuur lijkt het op de meest onverwachte manier van ons te gaan overnemen. Niet met een gevreesde tsunami, smeltende ijskappen of hevige stormen maar met een heldere hemel, stralende zon, en uitkomende bloesems. Alsof de lente zijn plaats meer dan ooit opeist. De natuur neemt het zelfs ook stilaan van ons over… Er zwemmen weer vissen in Venetië en in Wales, palmen wilde geiten dorpen in. Mondmaskers tonen een beeld van de zo gevreesde pollutie terwijl de lucht nog nooit zo helder leek.”, zegt Ellen.

“Andere mensen worden dan weer bevangen door angst. Vlucht en vermijding worden moeilijker en men voelt zich vaak gevangen binnen deze isolatie. Het is een periode van minder moeten en meer mogen. Er gebeurt weinig, dus kunnen we ook minder missen. Het is een periode van mogelijkheid tot innerlijke rust, zelfreflectie en groei.”

Schrik voor politie?

“Met het beeld van een voetganger op de autosnelweg, willen we deze vorm van vrijheid in beeld brengen. We doen dit niet om de politie uit te dagen of om mensen aan te sporen tot hetzelfde. Integendeel, de politie doet nu prachtig werk en kan hier enkel maar in gerespecteerd worden. We zien dit als een kunstproject waarbij maatschappelijke gebeurtenissen op een unieke wijze kunnen vastgelegd worden op doek en een spreken op gang kunnen brengen. En daarvoor moet je helaas, wél eens uit je kot komen", besluit Ellen.