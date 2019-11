Chauffeur die in dronken toestand motorrijder doodreed op E17 in beroep tegen zijn straf Koen Baten

18 november 2019

10u31 0 Laarne Thomas H. die op 16 april 2017 de 27-jarige Glenn Scheire dood reed op de E17 ter hoogte van de parking in Kalken gaat in beroep tegen zijn straf. In eerste aanleg kreeg hij twee jaar cel met zes maanden uitstel een geldboete van 8.000 euro en een rijverbod van vijf jaar. “Vooral de gevangenisstraf die werd opgelegd ligt moeilijk", klinkt het.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.40 uur ‘s ochtends. Thomas H. was op weg naar huis in Antwerpen na een feestje met zijn vriendin. Glenn verliet toen net de snelwegparking in Kalken na zijn werk en reed naar huis toen hij achteraan werd aangereden door H. Die was in slaap gevallen en herinnert zich naar eigen zeggen niets van het ongeval. Hij reed 140 kilometer per uur en had ook gedronken op het moment van de feiten. Hij had 1,8 promille alcohol in zijn bloed.

“Het gaat hier om een dramatisch ongeval. Mijn cliënt weet niet meer wat er gebeurde die dag en was zichzelf niet. Hij heeft wel enorm veel spijt van de gebeurtenissen en had dit uiteraard ook niet gewild", aldus zijn raadsman. “Hij weet niet meer wat er gebeurde die dag. Hij wil heel graag iets doen voor de maatschappij en voor de familie als zij dat ook willen. We hebben het vooral moeilijk met de strafmaat en de gevangenisstraf", klinkt het.

Het Openbaar Ministerie drong echter opnieuw aan op een gevangenisstraf. “Het zijn zeer zware feiten, met hele gruwelijke gevolgen die ik nog niet snel gezien heb in mijn carrière", aldus openbaar aanklager Patrick Henninck. “Deze feiten verdienen een zware straf, en bijgevolg dus ook een gevangenisstraf die niet verkeerd zou zijn. De straf laat misschien beseffen dat dit soort feiten niet kunnen, en daarom lijkt het mij wel gepast”, aldus het OM.

Ook de familie van Glenn was aanwezig en liet zich bijstaan door hun advocaten. “Glenn was zeer geliefd bij zijn familie en ze hadden een heel goede band", klinkt het. “Een jonge vader heeft hier het leven gelaten terwijl dit niet mocht.” De beklaagde zelf nam op het einde nog even het woord en liet weten dat hij zijn verantwoordelijkheid zal opnemen. “Ik wil niets ontlopen, ik heb enorm veel spijt van wat daar gebeurde en heb dit nooit gewild", aldus H. De rechtbank zal vonnis doen in deze zaak op 16 december.