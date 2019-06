Carl De Keyzer exposeert metersgrote kustfoto’s in Kalkense Meersen : een laatste blik voor de stranden overstromen Didier Verbaere

11 juni 2019

11u30 0 Laarne Gedurende drie jaar bezocht de Belgische Magnum fotograaf Carl De Keyzer zo’n vijfduizend stranden in Europa. Hij toerde achttien maanden rond in een tweedehands Mercedes, sliep in meer dan vijfhonderd hotels en maakte duizenden foto’s van de kusten van Noorwegen tot Sicilië voor zijn boek Moments before the flood. Vanaf 16 juni is een deel van dat werk te bewonderen op 15 prints van 2,6 bij 2 meter in het natuurgebied van de Kalkense Meersen.

Moments before the flood van Carl De Keyzer is de vierde tweejaarlijkse openluchttentoonstelling van de gemeente Laarne. De Keyzer maakte zijn reportage tussen 2006 en 2012. Voor de fotograaf, die wereldwijde bekendheid geniet als reportagemaker en ‘mensenfotograaf’, was deze reeks een uitzonderlijke zijsprong. Maar ook weer niet. Ook in Moments before the flood komt de nieuwsgierigheid van de reportagemaker in De Keyzer naar boven.

Europese kusten

“Eerder toevallig ben ik in deze reeks getrokken. In opdracht van het Concertgebouw de stad Brugge fotografeerde ik water in de binnenstad. Na een tijdje trok ik naar de Noordzeekust. Zo is de bal aan het rollen gegaan en werd het een bredere reportage over de klimaatwijziging. Ik was nieuwsgierig naar de Europese kusten en wou deze vastleggen voor ze zouden overspoeld worden door die allesvernietigende vloed waar doemdenkers over praten. Zes perioden van drie maanden was ik op stap”, zegt De Keyzer. Hij fotografeerde verlaten stranden, winterse pieren, dreigende luchten en onheilspellende landschappen. Maar hier en daar doken ook weer mensen op. Het resultaat van die tocht door Europa resulteerde in een prachtig fotoboek en een tentoonstelling die reeds in 15 landen was te bewonderen. En nu dus ook in Kalken.

“We dachten dat De Keyzer te hoog was gegrepen voor ons. Maar na een simpele vraag per mail, kregen we al snel bevestiging dat Carl hier graag wou exposeren. Als gemeente werken we ook mee aan het concept Hoogtij: Feest in de Scheldevallei, de nieuwe invulling van de Scheldehappening”, vertelt Diensthoofd Vrije Tijd Stefanie Audenaert. “Zowel het thema ‘kracht van het water’ als de periode openden perspectieven voor een koppeling van beide tentoonstellingen.”

Naast de reeks van 15 beelden in een tocht van de kerk van Kalken doorheen de Meersen, loopt er dus een tweede expositie in de gemeente. Samen met het Regionaal Landschap Schelde Durme werkten de gemeenten Laarne, Berlare, Wetteren, Wichelen, Melle en Destelbergen aan het project Hoogtij, een openluchttentoonstelling langs de oevers van de Schelde of in de nabijheid van de rivier. Via een oproep verzamelden ze honderden beelden van (amateur)fotografen met als thema ‘De kracht van het water’. Een jury selecteerde 30 uit 532 beelden voor de expo. De foto van Herbert De Wilde, een voorsteven van een schip, werd het campagnebeeld. Deze expo loopt tot 8 september in de zes gemeentes. Een flyer met de namen van de fotografen en de locaties van de beelden staat in elke gemeente.

Hoogtij op 16 juni

Op zondag 16 juni vinden naar aanleiding van het evenement Hoogtij in de verschillende gemeenten activiteiten plaats, ook in de gemeenten van de openluchtfototentoonstelling. Meer info over de lokale activiteiten en initiatieven is te vinden via www.hoogtijscheldevallei.be. In Laarne (Vaartplein), Wetteren (Rode Heuvel) en Wichelen (Den Aard) staan die dag ook bemande infopunten.