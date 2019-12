Caravan brandt volledig uit, aanpalend tuinhuis zwaar beschadigd. Geen gewonden Didier Verbaere

17 december 2019

22u00 13 Laarne Bij een korte maar hevige brand in de Schriekstraat 64 in Kalken brandde een caravan dinsdagavond omstreeks 20.15 uur volledig uit. Het tuinhuis naast de caravan raakte zwaar beschadigd.

De brand ontstond in een caravan in de tuin achteraan de woning in de Schriekstraat en sloeg over naar het dak van het tuinhuis ernaast. Toen de verschillende posten van brandweerzone Zuid-Oost ter plaatse kwamen stond de caravan reeds in lichterlaaie en was er geen redden meer aan. De bewoners van het huis werden tijdelijk geëvacueerd uit de omgeving die vol rook hing maar raakten niet bevangen of gewond.

De brandweer kon vermijden dat ook het tuinhuis in de vlammen opging. Of erger, dat het vuur zich verspreidde naar de woning. Het dak en de zijkant van het tuinhuis raakte wel zwaar beschadigd. Omstreeks 21.15 uur was het vuur geblust.