Brico bezorgt Vrije basisschool Sint-Denijs een nieuwe spelotheek Didier Verbaere

15 september 2020

14u49 0 Kalken De basisschool Sint-Denijs in Kalken heeft een gloednieuwe spelotheek met dank aan het gratis advies en materiaal van doe-het-zelf zaak Brico. Zij selecteerden 20 scholen uit meer dan duizend aanvragen.

‘Klushelden’ is een initiatief waarmee Brico & BricoPlanit wat wil doen aan het verval van de vele scholen in ons land. In september vorig jaar deed de winkelketen een oproep om echte ‘Klushelden’ aan het werk te zetten. Een professionele jury koos uiteindelijk 20 winnende scholen. De Vrije Basisschool Sint-Denijs in Kalken was één van de winnaars en bouwde een levensechte spelotheek met houten huisjes en winkeltjes.

“We zijn heel blij met de hulp van Brico”, zeggen Tamara Van Loo, directeur bij de Vrije Basisschool Sint-Denijs, en voorzitters van het oudercomité Bart De Jaeger en Carolien Rogiers. “Samen met de helpende handen van het oudercomité en leerkrachten hebben we onze kinderen een duurzame spelotheek kunnen geven en een grote verwonderde glimlach op hun gezicht getoverd. Daar doen we het tenslotte voor.”