Brandweer massaal op zoek naar brandhaard in Laarne Didier Verbaere

14 september 2019

22u18 8 Laarne De brandweerkorpsen van Wetteren en Gent snelden zaterdagavond om 21 uur massaal naar de Lange Meire in Laarne waar een bewoner rook en een penetrante brandgeur opmerkte.

In de Lange Meire werd geen brand gevonden die de geur en de rook kon verklaren. Dus werd de zoektocht uitgebreid naar de rest van de gemeente. Zelfs de KSA in de Hoogstraat kreeg een ploeg op het terrein waar op dat moment een kampvuur aan de gang was als afsluiter van de jaarlijkse startdag. Maar het is onwaarschijnlijk dat de rook in Lange Meire van daar afkomstig was. Omstreeks 22 uur werd het alarm afgeblazen.