Brand (stichting) bij Microfibres Didier Verbaere

03 april 2020

14u34 0 Laarne De brandweer van Wetteren bluste vrijdagmiddag een brandje in de leegstaande fabrieksgebouwen van Microfibres op de Lange Meire in Laarne. Daar stond een hoop afval in brand.

De brand is vermoedelijk aangestoken door spelende kinderen of tieners. Het is niet de eerste keer dat er vandalisme wordt gepleegd of brand wordt gesticht. Vorig jaar woedde er zelfs een hele nacht vuur in één van de leegstaande loodsen. De brandweer kwam massaal ter plaatse na melding van een industriebrand maar kon al snel naar de kazerne terugkeren.

De fabriek staat al jaren leeg na een faillissement en de gebouwen werden onlangs verkocht aan een projectontwikkelaar. Een aannemer uit Zele start binnenkort aan de sloop.