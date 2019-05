Brand beschadigt deel van dak Total-tankstation langs E17 in Kalken: restaurant en servicestation tijdelijk gesloten Didier Verbaere Jeroen Desmecht en Koen Moreau

28 mei 2019

13u25 26 Laarne Een brand heeft dinsdagmiddag een deel van het dak van het Total-servicestation op de E17 in Kalken richting Antwerpen vernield. De brandweer snelde massaal ter plaatse en de parking werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Een douchende trucker raakte lichtgewond.

Twaalf personeelsleden en enkele klanten werden geëvacueerd. Eén persoon raakte lichtgewond door rookinhalatie. De shop en de kassa's in het station liepen heel wat rook- en waterschade op en blijven vermoedelijk een tijdlang dicht. Het tankstation zelf kan na controle weer geopend worden voor klanten met een bankkaart.

Bliksem of kortsluiting

De brand ontstond omstreeks 12.40 uur aan het dak boven de shop en de kassa’s van het benzinestation. “Vermoedelijk ligt een kortsluiting of een blikseminslag aan de oorzaak. Op het moment van de feiten was er net een onweer losgebarsten. Twaalf personeelsleden zetten de evacuatie in gang en leiden de klanten naar het verzamelpunt buiten op de parking. Door de nabijheid van de pompen werd geen risico genomen en meteen groot alarm geslagen. Maar echt gevaar dat het vuur zou overslaan, was er nooit”, zegt commissaris Dirk Verhelst van de federale wegpolitie. Zij sloten de oprit naar de parking af voor alle verkeer tijdens de interventie. Het personeel, dat na een regenvlaag ook nog eens doornat raakte, kreeg warme dekens van de hulpdiensten.

Eén persoon lichtgewond, twee wagens beschadigd

Eén vrachtwagenchauffeur die zich binnen aan het douchen was, raakte lichtgewond door het inademen van rook. Hij werd ter plaatse verzorgd en kon nadien zijn weg verder zetten. Ook twee geparkeerde wagens onder het brandende dak raakten beschadigd door smeltende materiaal en brokstukken van het dak. De brandweer had het vuur vrij snel onder controle.

Te zien tot in Lokeren

Door de aanwezigheid van isolatiemateriaal en roofing op het dak, ontstond een zwarte rookpluim die tot in Lokeren te zien was. Ook de zonnepanelen en een deel van de winkel liepen schade op door rook en bluswater. “Er is vrij veel schade door bluswater en de shop zal vermoedelijk een tijdlang gesloten blijven”, zegt Thomas Brijs van Total.