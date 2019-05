Brand aan dak van Total tankstation langs E17 in Kalken: parking volledig afgesloten Didier Verbaere en Jeroen Desmecht

28 mei 2019

13u25 0 Laarne De parking van het Total tankstation langs de E17 in Kalken is volledig ontruimd door een brand aan het dak van het servicestation.

Het dak van het Total tankstation langs de E17 in Kalken, richting Antwerpen, heeft dinsdagmiddag vuur gevat. De brandweer is momenteel massaal aanwezig om het vuur te bestrijden. De parking is dan ook volledig afgesloten.

